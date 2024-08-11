متى ينتهي التوقيت الصيفي؟ .. أستعد عشان تضبط ساعتك “وزارة تٌعلن عن الموعد الرسمي”

ارتفعت معدلات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن متى ينتهي التوقيت الصيفي حيث أعلنت الحكومة المصرية عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وذلك يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم حيث يستمر التوقيت الصيفي 6 اشهر متتالي حيث قد بدأ في يوم الجمعة الاخيرة من شهر أبريل الماضي وتعمل الكثير من دول العالم بالتوقيت الصيفي لما له من العديد من الفوائد المختلفة في الدولة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2024 وينتظر الكثير من المواطنين موعد انتهاء التوقيت الصيفي بفاغ الصبر وذلك بعد قرارات الحكومة المصرية الجديدة بغلق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء ، وقد نفت الحكومة المصرية جميع الشائعات المنتشرة حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي خلال الأيام القليلة القادمة ، وأكدت أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي يخضع للقانون ولا نية للتعديل خلال الأيام الجارية.

قانون التوقيت الصيفي في مصر 2024

بعد تداول الكثير من المواطنين الكثير من الشائعات حول انتهاء التوقيت الصيفي نشرت الحكومة المصرية نص قانون التوقيت الصيفي وأكدت انه قانون ولا يتم اصدار قرارات جديدة حول هذا الأمر وينص قانون التوقيت الصيفي علي ” اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية حسب التوقيت الصيفي المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة” وقد نوهت الحكومة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.