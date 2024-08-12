تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولــــي كل الاقسام علمي وأدبي

يعتبر البحث عن تنسيق الثانوية العامة موضوعا مهما يسيطر على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى جميع الطلاب لمعرفة هذا التنسيق ليتخلصوا من قلقهم قبل دخولهم إلى الجامعة التي طالما حلموا به ومن هنا نلاحظ أن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون بشغف عن معدل تنسيق الثانوية العامة، وهذا ما سنقدمه لكم بالإضافة إلى تفاصيل تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024

يشهد محرك بحث جوجل زيادة ملحوظة في استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن تنسيق الثانوية العامة 2024، خاصة أن الطلاب لا يمكنهم التقدم إلى أي جامعة دون معرفة التنسيق ولذلك، يطرح الكثيرون تساؤلات حول موعد إعلان التنسيق وما هي المؤشرات الأولية له، ومن خلال البحث فإن النتائج الأولية تشير إلى أن معظم التوقعات تتعلق بما يلي:

الحد الأدنى لشعبة علمي علوم: 90.48%.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 68.29%.

الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة: 87.07%.

كيفية تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أعلنت الجهات المختصة عن بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، الموافق 12 أغسطس الجاري، وسيستمر التقديم حتى يوم الجمعة، 16 من الشهر، ويأتي ذلك بعد أن تعرف الطلاب على توقعات مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وهم يتطلعون لمعرفة خطوات تسجيل رغباتهم القادمة: