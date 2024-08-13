جهزى أشهى الأطباق..طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وبطعم خرافي

المسقعة باللحمة المفرومة من الأطباق التقليدية الشهية التي يعشقها الكثيرون ولكن مع تزايد الوعي بأهمية الأكل الصحي حيث أصبح البحث عن طرق تحضير هذا الطبق الشهي بطرق أخف وأكثر صحية أمرا ضروريا لذلك نقدم لك طريقة جديدة لتحضير المسقعة باستخدام اللحمة المفرومة بدون قلي وزيت كثير مع خلطة الثوم والفلفل التي تضفي نكهة مميزة لا تقاوم هذه الوصفة تجمع بين المذاق الغني والقوام المثالي دون التضحية بالصحة مما يجعلها خيارا رائعا لمن يرغبون في الاستمتاع بهذا الطبق التقليدي مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.
المكونات
لتحضير المسقعة بطريقة جديدة باستخدام اللحمة المفرومة وبدون قلي وزيت كثير اتبع الخطوات التالية للحصول على طبق شهي بمذاق ورائحة لا تقاوم:
- 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة
- 250 غرام لحمة مفرومة
- 1 بصلة متوسطة مفرومة
- 3 فصوص ثوم مفروم
- 1 حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة
- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
- – 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- نصف ملعقة صغيرة كمون
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- بقدونس مفروم للتزيين
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
- رص شرائح الباذنجان في صينية فرن وادهنيها بكمية قليلة جدا من زيت الزيتون باستخدام فرشاة.
- أدخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية حتى يصبح الباذنجان طريا ويأخذ لونا ذهبيا خفيفا.
- في مقلاة على نار متوسطة سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
- أضف الثوم المفروم والفلفل الرومي ويقلب المزيج لمدة دقيقة حتى تظهر رائحة الثوم أضف اللحمة المفرومة ونقلبها حتى تنضج وتتفتت تماما.
- اضف الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم وامزجي المكونات جيدا.
- أضف البهارات (بهارات مشكلة، كمون، كزبرة ناشفة) مع الملح والفلفل الأسود واطبخ الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات.
- في طبق فرن ضعي طبقة من شرائح الباذنجان المشوية ثم ضع فوقها طبقة من خليط اللحمة المفرومة.
- كرر العملية لعمل عدة طبقات حتى تنتهي من المكونات.