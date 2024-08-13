جهزى أشهى الأطباق..طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وبطعم خرافي

المسقعة باللحمة المفرومة من الأطباق التقليدية الشهية التي يعشقها الكثيرون ولكن مع تزايد الوعي بأهمية الأكل الصحي حيث أصبح البحث عن طرق تحضير هذا الطبق الشهي بطرق أخف وأكثر صحية أمرا ضروريا لذلك نقدم لك طريقة جديدة لتحضير المسقعة باستخدام اللحمة المفرومة بدون قلي وزيت كثير مع خلطة الثوم والفلفل التي تضفي نكهة مميزة لا تقاوم هذه الوصفة تجمع بين المذاق الغني والقوام المثالي دون التضحية بالصحة مما يجعلها خيارا رائعا لمن يرغبون في الاستمتاع بهذا الطبق التقليدي مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

المكونات

لتحضير المسقعة بطريقة جديدة باستخدام اللحمة المفرومة وبدون قلي وزيت كثير اتبع الخطوات التالية للحصول على طبق شهي بمذاق ورائحة لا تقاوم:

2 حبة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة

250 غرام لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

1 حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

– 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة