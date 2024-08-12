تعرف على حقيقة غلق باب التسجيل نهائيًا وتبخر حلم الكثير من المستفيدين

يرغب الكثير من المواطنين في الجزائر في معرفة أحدث أخبار برنامج سكنات عدل الذي أعلنته وزارة السكن والعمران الجزائرية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين ذوي الاحتياجات الأكثر حاجة وذوي الدخل المحدود، حيث تنطبق عليهم الشروط والأحكام التي وضعتها الجهات المختصة، تقدم الوزارة هذه الوحدات في مناطق متميزة ضمن الدولة وبأسعار تنافسية تتلاءم مع الدخل الشهري للمتقدمين، لمعرفة الشروط المطلوبة والإجراءات اللازمة للتقديم يتوجب متابعة المقال التالي.

اخر أخبار برنامج سكنات عدل 3 وأبرز شروط التسجيل

تداولت العديد من الأخبار حول إغلاق باب التسجيل بشكل نهائي في برنامج عدل 3، وأنه لا توجد أي نية لفتحه مرة أخرى ولكن هذا الخبر غير صحيح ولا يستند إلى أي حقائق، وقد قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للتقديم على سكنات عدل 3، وكانت هذه الشروط كما يلي:

من الشروط الأساسية أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

العيش بشكل دائم على الأراضي الجزائرية.

عمر المتقدم يتراوح من 21 إلى 70 سنة.

عدم تلقي أي دعم سابق من الحكومة الجزائرية.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم أي ملكية لعقارات أو أراض أو ما شابه بأسعار مرتفعة.

دخل المتقدم لا يتجاوز الحد المسموح به المعلن.

التزام المتقدم بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة والمتمثلة فيما يلي:

شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

صورة من البطاقة الشخصية.

يشترط تقديم كشف حساب بنكي.

تقديم سجل تجاري مع ما يثبت محل الإقامة.

كيفية التسجيل في سكنات عدل

قدمت وزارة السكن والعمران الجزائرية فرصة التقديم لسكن عدل بشكل إلكتروني عبر اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية التالية:

فتح بوابة سكنات عدل 3.

وافق على الشروط والأحكام المعروضة على الشاشة بعد قراءتها بدقة.

انقر على الولاية التابع لها.

تدوين الرقم الوطني في القسم المحدد لذلك.

أدخل رقم الضمان الاجتماعي.

إدراج رقم الهاتف.

سيتم استلام رسالة تحتوي على الرقم التسلسلي.

ادخل الرقم في المكان المخصص له.

وبهذا يتم استقبال استمارة عدل 3.

الفئات الغير مستفيدة من سكنات عدل 3

بعد مراجعة شروط الحصول على سكنات عدل وطريقة التقديم، يجدر التنبيه إلى الفئات التي تم استبعادها من سكنات عدل 3، كما اوضحتها الجهات المختصة وهي كالتالي: