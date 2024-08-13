طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة الأغاني بجودة عالية

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المتميزة في تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي المخصص للأطفال، تجذب هذه القناة أعدادا كبيرة من الأطفال وآبائهم بفضل ما تقدمه من محتوى غني وذو فائدة يعزز الثقافة ويطور المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الصغار، وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه القناة في قدرتها على تقديم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه بأسلوب جذاب يحافظ على انتباه الأطفال ويحفزهم على التعلم والاستكشاف.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

على نايل سات:

التردد: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على عرب سات:

التردد: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على أجهزة الاستقبال

لضمان أن قناة طيور الجنة بيبي تعمل على جهاز الاستقبال لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

فتح قائمة الجهاز بواسطة جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى خيار “تعيين الترددات”.

إدخال التردد الجديد للقناة في المكان المخصص لذلك.

توثيق جميع المعلومات الضرورية بما في ذلك معدل الترميز ومعدل تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى اتجاه الاستقطاب.

ابحث عن القناة بعد إدخال المعلومات ثم احفظ الإعدادات لتتمكن من متابعة القناة بسهولة.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة العديد من المزايا للأطفال وعائلاتهم مع الاهتمام بالمحتوى التعليمي والترفيهي، وفيما يلي بعض من هذه المزايا التي تميز القناة: