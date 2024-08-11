تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن الرواتب

تعتبر المعاشات التقاعدية من العناصر الأساسية التي تساهم في ضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين، ويعتبر تحديد موعد صرفها من الأمور المهمة التي تشغل بالهم بشكل كبير في العراق، ومع اقتراب المواعيد المقررة لصرف الرواتب تزداد تساؤلات المتقاعدين بشأن موعد صرف رواتبهم والتعديلات الجديدة المتوقع حدوثها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن خطة جديدة لصرف الرواتب، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين، حيث سيتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إذا المصادف لهذا التاريخ يتزامن مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع ستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد جديد للصرف، كما أعلنت الوزارة عن زيادة جديدة في الرواتب قدرها 100 ألف دينار عراقي، مع تحديد الحد الأدنى للراتب ليكون 500 ألف دينار عراقي، سنتطرق في هذا المقال إلى تفاصيل الزيادة المتوقعة في الأجور والخطوات الجديدة المتاحة للمستفيدين.

الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين

بالاستناد إلى آخر التحديثات فإن الرواتب بعد تنفيذ الزيادة ستكون على النحو التالي:

لراتب 500 ألف دينار بعد الزيادة يصبح الراتب الجديد 600 ألف دينار.

بعد الزيادة سيصبح الراتب 650 ألف دينار بدلا من 550 ألف دينار.

لراتب قدره 600 ألف دينار ستصبح الرواتب بعد الزيادة 700 ألف دينار.

سيرتفع الراتب من 700 ألف دينار إلى 800 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تعمل وزارة المالية على تبسيط إجراءات الاستفسار عن رواتب المتقاعدين من خلال تقديم خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني الرسمي، يمكن للمتقاعدين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية: