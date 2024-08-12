اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعه 2024 في محافظات البصرة وبغداد عبر منصة مظلتي

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان بشكل دوري عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2024، بما في ذلك الوجبة التاسعة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأشخاص المحتاجين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة، وذلك بعد تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن وغيرهم من المستحقين في جميع المحافظات العراقية.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2024

تتطلب عملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة 2024 اتباع خطوات إلكترونية لضمان تنفيذها بشكل صحيح، وهذه الخطوات هي كما يلي:

انتقل إلى المنصة الرسمية “مظلتي” على الإنترنت لإتمام خطوات الاستعلام.

تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام معلومات المستخدم وكلمة المرور في الحقول الفارغة.

من نافذة الخدمات الإلكترونية يمكنك الانتقال مباشرة إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة وهو الرقم التاسع للحصول على كشف النتائج المرتبط بها.

تعبئة بيانات المتقدم والتي تشمل الاسم بالكامل والمحافظة العراقية ورقم الهوية، ثم القيام بالضغط على زر الإرسال.

ظهور اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإمكانية البحث عن اسم معين ضمنها.

تحميل التقرير على الجهاز لمراجعته عند الحاجة أو طباعته مباشرة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

تتعلق عملية التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بمجموعة من الشروط، وهي كما يلي: