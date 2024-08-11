طريقة استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الإلتكرونية

يعد استخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمواطنات، ورغم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنشر النتائج على المنصة، إلا أنها وفرت منصة مظلتي الإلكترونية لاستخدامها حال ظهور النتائج، وبالتالي سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن النتائج لحديثي التقدم لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

كافة شروط دعم الرعاية الاجتماعية

يرغب العديد من المتقدمين لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من الدفعة القادمة في معرفة جميع الالتزامات والشروط الضرورية للحصول على الدعم، ورغم عدم صدور النتائج عبر وزارة العمل حتى الآن، سنقوم بتوضيح الشروط والأحكام المطلوبة لضمان استحقاق الدعم بالتفصيل كما يلي:

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم الإلكتروني بين 18 و60 سنة.

النساء يمكنهن الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الفترة من 15 إلى 55 عاما.

أن يكون دخل المتقدم الشهري دون الحد المسموح به.

يشترط أن يتكون حجم الأسرة من أربعة أفراد على الأقل.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك البدء بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية “مظلتي“.

اضغط على زر الاستعلام.

تعبئة استمارة الطلب وتدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

اختار طلب الاستعلام.

تحميل قوائم أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية

بعد الإعلان عن أن برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة في العراق وتلبية احتياجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة ببعض الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، وجاءت هذه الفئات على النحو التالي: