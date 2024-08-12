التسجيل بدأ النهاردة.. رابط التنسيق الإلكتروني “تنسيق الثانوية العامة 2024” والحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي و أدبي

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي بشكل متزايد عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى بعد إعلان نتائج الثانوية، يأتي هذا الاهتمام تزامنا مع تحديد الجدول الزمني لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويعد تنسيق الكليات محطة مهمة يتطلع إليها العديد من الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، حيث يسعون لمعرفة التوقعات بشأن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات المختلفة، وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالفعل مجموع المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات وذلك بالنسبة للشعب الأدبية والعلمية والعلمي رياضة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

يتأهب الطلاب لبدء تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى وذلك بعد الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، وتبدأ المرحلة الأولى من هذا التسجيل يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024:

وسيكون بإمكان الطلاب الحاصلين على مجموع 357 درجة فأكثر في شعبة علمي رياضة (الشعبة الهندسية) التقديم في المرحلة الأولى وهو ما يمثل نسبة 87.07%.

ويصل عدد الطلاب المؤهلين للتسجيل في هذه المرحلة إلى 15,355 طالبا، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتسهيل عملية الالتحاق بالجامعات وتوفير الوقت والجهد على الطلاب، حيث يمكنهم تسجيل رغباتهم بسهولة عبر الإنترنت من أي مكان، مما يوفر عليهم عناء التنقل والانتظار في مكاتب التنسيق التقليدية.

والحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي علوم يبلغ 371 درجة، أي ما يعادل 90.48% أو أكثر.

وتم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية، وقد تم تحديد درجة القبول الأدنى لهذه المرحلة بـ 280 درجة أو أكثر مما يعادل نسبة مئوية تبلغ 68.29%.

تنسيق الثانوية العامة 2024

يتمكن الطلاب الراغبون في الالتحاق بالجامعات والمعاهد من استخدام موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتقديم طلبات القبول، وتعتبر هذه الخدمة متاحة بشكل مجاني للجميع، ويهدف الموقع إلى تسهيل عملية التسجيل للطلاب وتوفير الوقت والجهد من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم رغباتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التنسيق.

ويمكنك التقديم من خلال هذا الرابط.