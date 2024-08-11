شوف اسمك منهم.. رابط الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 والشروط اللازمة للتسجيل aadl.com.dz

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل وهذا ما يتم التساؤل عنه بكثرة في تلك الفترة حيث أن سكنات عدل هي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة تقوم الجهات الحكومية بمنحها للأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل وهذا من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على الاستقرار، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية، ولكن هذا يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط.

خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال شهر سبتمبر كما أوضحت أيضا أنه سوف يتم فتح المرحلة الثانية بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى، ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن نتائج سكنات عدل من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وكالة عدل وهذا من بعد إجراء الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوكالة عدل وهذا من خلال الرابط الآتي. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالنقر على زر الإستعلام عن نتائج سكنات عدل. ثالثا قم بإدخال البيانات المطلوبة. رابعا انقر على زر البحث وسوف تحصل على كشوفات المقبولين في سكنات عدل.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

وضعت وكالة عدل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على سكنات عدل وهي: