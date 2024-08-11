لعبة جاتا سان اندرياس … كيفية تثبيتها خطوة بخطوة واهم مميزتها عيش المغامرة مع الاصدقاء

لعبة جاتا سان اندرياس من أشهر الألعاب الإلكترونية، فهى من الألعاب المفضلة لدى كثير من الشباب محبى ألعاب المغامرة والإثارة، حيث تتيح لعبة جاتا سان اندرياس للاعبين مغامرات متنوعة من خلال مواجهة الأعداء وقتالهم، وايضا قيادة السيارات والدرجات النارية، فهى لعبة قتالية مميزة بما فيها من مغامرات وصراعات بشكل مستمر، سوف نوضح لكم فى هذا المقال كيفية تثبيت اللعبة.

كيفية تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس على جهازك.

تعد لعبة جاتا سان اندرياس من أفضل ألعاب المغامرات والإثارة والتشويق، ويمكن تثبيت اللعبة على جهازك بكل سهولة بأتباع الخطوات الأتي

تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس على جهاز الأندرويد

اولا: الذهاب إلى تطبيق متجر بلاى.

ثانيا: اكتب اسم اللعبة فى مربع البحث.

ثالثا: اضغط على زر البحث.

رابعا: اضغط على زر التثبيت اللعبة.

خامسا: احفظ اللعبة على جهازك.

سادسا: اتبع تعليمات تشغيل اللعبة واستمتع بالمغامرة مع الاصدقاء.

تثبيت لعبة جاتا سان أندرياس على جهاز الإيفون

اولا: الذهاب إلى متجر آب ستور

ثانيا: اكتب اسم اللعبة فى مربع البحث.

ثالثا: اضغط عللى زر البحث.

رابعا: اضغط على زر تثيت اللعبة.

خامسا: احفظ اللعبة على جهازك.

سادسا: اتبع تعليمات تشغيل اللعبة وعيش المغامرة والإثارة مع الاصدقاء.

مميزات لعبة جاتا سان اندرياس.