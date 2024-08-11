هنــا رابط مظلتي spa.gov.iq للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.. استعلم عن اسمــك فور الاعلان

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، وهذا ما جعل عدد كبير من المتقدمين يتساءلون عن موعد الإعلان، حيث طال انتظار هذه الوجبة كثيرا حتى كادوا يظنون أنها قد تم إلغاؤها، ولكن خرج الدكتور أحمد الاسدي ليرد عليهم أن الوجبة قائمة ولم يتم إلغاؤها بعد، ولكن هذا التأخر يرجع كثرة الطلبات المقدمة إليها، وأن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل توفير هذا الدعم لمستحقيه، وفي وقت قريب سيتم الإعلان عن المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبحت حديث الشارع العراقي كله، حيث ينتظر هذه الوجبة قطاع كبير من العراقيين الذين تخطوا حدود الفقر، على أن تكون الفئات المستهدفة هي:

الفقراء والمحتاجين الذين تخطوا حدود الفقر.

المطلقات اللاتي تم طلاقهما بحكم قضائي.

الأرامل اللاتي توفى عنهم زوجهم.

الأشخاص العاطلين عن العمل.

وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الأشخاص الذين لا يملكون دخل شهري ثابت.

وكذلك من لا يملكون سجلات تجارية.

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية هو دعم اجتماعي أطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفئات المحتاجة من مواطنيها، ويمكن الاستعلام عن المقبولين في هذا الدعم عن طريق الدخول على موقع مظلتي الالكترونية أو موقع الوزارة الرسمي واتباع مجموعة من الخطوات التالية: