” احجزها الآن من المنزل “.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق والشروط المطلوبة

تعتبر خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق من الخدمات التي قدمتها الحكومة العراقية خلال الفترة الاخيرة للمواطنين، وذلك في اطار سعيها لتوفير الكثير من الوقت والجهد على الأشخاص لكي يتم حجزها بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة، وذلك عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة، من خلال التأكد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن لجميع المواطنين في العراق التوجه لكي يتم إجراء ك حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وذلك من خلال خطوات إلكترونية تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم الدخول الى الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

يتم الضغط على تسجيل الدخول.

من بين الخدمات المتاحة يتم الضغط على أيقونة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

يتم تدوين جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يقوم المستخدم بتحديد الوقت المناسب لاستلام البطاقة من بين المواعيد المتاحة.

يتم ارفاق المستندات المطلوبة.

قم الضغط على أيقونة الحجز.

سوف تصلك رسالة نصية تؤكد نجاح الحجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

لكي يحصل المواطن على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق ينبغي تلبية المتطلبات التالية: