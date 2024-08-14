احسن تلفون في مصر.. تعرف على مواصفات وحش الهاتف الجديد من سامسونج Infinix Note 40 Pro

يعتبر Infinix Note 40 Pro نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والسعر المناسب كما يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي ما يجعله خيارا مثاليا لعشاق التقنية والمستخدمين العاديين على حد سواء حيث يحتوي الجهاز على كاميرا متطورة ومعالج قوي مما يجعله مناسبا لمهام متعددة مثل الألعاب والتصوير مع التركيز على تجربة المستخدم والابتكار كما يعد Infinix Note 40 Pro خيارا مميزا في فئة الهواتف الذكية المتوسطة.

مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro

هاتف Infinix Note 40 Pro يعتبر من الهواتف الرائدة في فئته مستهدفا عشاق الألعاب والتصوير على حد سواء بفضل مواصفاته القوية وكاميرته المتقدمة إليك نظرة تفصيلية عن مواصفات الهاتف والتي تتمثل في الآتي:

يصل حجم شاشة الهاتف إلى 6.95 بوصة.

النوع AMOLED.

تصل دقة الشاشة إلى FHD

1080 x 2460 بكسل.

يصل معدل التحديث إلى 120 هرتز.

نوع المعالج MediaTek Dimensity 1200.

تكنولوجيا التصنيع 6 نانومتر.

الذاكرة العشوائية للهاتف RAM 8GB أو 12GB.

التخزين الداخلي للهاتف 128GB أو 256GB.

دعم بطاقة الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1TB.

الكاميرا الخلفية الرئيسية 108 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها الي 32 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم شحن سريع بقدرة 33 وات.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف Android 12 مع واجهة XOS 10.

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro

نعرض لكم من خلال هذا المقال سعر الهاتف حيث يختلف سعر Infinix Note 40 Pro حسب المنطقة وسعة التخزين والذاكرة ولكن بشكل عام يمكن توقع أن يتراوح السعر بين 300 و400 دولار أمريكي.