سجل واحصل على الدعم الآن .. خطوات التسجيل في دعم المعين المتفرغ بالعراق 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت الحكومة العراقية مبادرة جديدة هامة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين، وهي منحة راتب المعين المتفرغ في العراق، وهي المبادرة الهامة التي تتيح تقديم الدعم لعدد كبير من الموظفين المتفرغين ممن ليس لديهم عمل، وذلك في اطار الحرص على اعانة هذه الفئة على ظروف المعيشة، وذلك بناءً على عدد من الشروط التي يجب التأكد من توافرها.

التسجيل في دعم المعين المتفرغ بالعراق 2024

يمكن للمواطنين المتفرغين في العراق تقديم طلب الحصول على راتب المعين المتفرغ بالعراق، وذلك من اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم التوجه بالدخول الي منصة أور.

يتطلب من المستخدم تسجيل رقم الجوال الخاص بالمعين بشكل صحيح.

ثم الضغط على ارسال.

الضغط على أيقونة التسجيل في راتب المعين المتفرغ.

يتعين على المستخدم كتابة المعلومات المطلوبة بدقة، مع التأكد من توفير كافة الأوراق والمستندات اللازمك.

الضغط على ايقونة ارسال الطلب.

يجب الاحتفاظ بالرقم الخاص بالطلب والرمز المرتبط به.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ

لكي يتم المواطن العراقي مؤهل للحصول على راتب المعين المتفرغ، من الضروري التأكد من توافر عدد من الشروط الهامة، وتتمثل فيما يلي: