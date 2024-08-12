“ارعب اعداءك” أجدد أسماء ببجي موبايل مزخرفة 2024 فخمة ولاد وبنات PUBG Mobile وتثبيت اللعبة الأصلية

أسماء ببجي مزخرفة وهذا ما يبحث عنه العديد من مستخدمي لعبة ببجي حيث أن تلك الأسماء تجعل اللاعب مميز بين أصدقائه، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ولكنها نجحت في تحقيق نسب تحميل مرتفعة وذلك لأنه يقوم بتحميلها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم ومن أكثر ما يميزها أنه يتم تحميلها من خلال الأجهزة المختلفة وبدون الحاجة إلى دفع رسوم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء ببجي مزخرفة

سوف نوضح لكم فيما هو آت مجموعة من أسماء ببجي مزخرفة والتي يمكن للجميع استخدامها:

جيفارة.

الحوت.

القبضاي.

هازارد.

المرعب.

الثعلب.

كلاشينكوف.

الأسطورة.

الجلاد.

الجنرال.

قاهر الأعداء.

ألحان الموت.

الزعيم.

إبليس.

الجوكر.

بيكاتشو.

الصقر.

افضل اسماء ببجي مزخرفة باللغة العربية

يجب العلم أنه يتم تغيير اسم اللاعب مرة واحدة وهذا يتم من خلال استخدام البطاقات المخصصة، ومن أفضل أسماء ببجي مزخرفة هي:

موسوي.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

☆مجرمه♧. مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

غض&بانٓ.

المرعب@.

بـرزان☪︎.

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ.

حُنَيَنَُه.

『أبن』العقدة.

هــوٌلــاس.

گوجيً.

مـكـامـش.

بيكاتشوツ.

خطوات تثبيت ببجي

عند تثبيت لعبة ببجي قم باتباع التعليمات التالية: