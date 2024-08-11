فرحي ولادك طـــول اليوم.. استقبل الآنـ تردد قنوات الأطفال المتتعة.. الــ 24 ســاعة ضحك وفرفشة

تردد قنوات الاطفال يبحث عنها جميع الأمهات، وذلك لوجود مجموعة لا يستهان بها من القنوات الخاصة بالأطفال والتي تعرض محتوى هادف لهم، وتقوم بتعليمهم القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، ولهذا وجدنا البحث يتزايد حول معرفة الترددات الخاصة بهم، وهذا ما سنقوم بعرض لكم خلال السطور القادمة فتابعونا.

تردد قنوات الاطفال

يبحث عن تردد قنوات الاطفال مجموعة كبيرة من الأمهات والآباء، وذلك لأنهم يريدون مشاهدة آمتة لأطفالهم، كما يريدون أن يعلموهم السلوكيات الصحيحة التي تعرضها هذه القنوات من خلال محتواها، ومن أبرز قنوات الاطفال مايلي:

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال، والتي يبحث عنها عدد كبير من الأمهات، وذلك لأن قناة وناسة استطاعت أن تسلط الضوء عليها من خلال ما تعرضه، ويكون تردد قناة وناسة بالشكل التالي:

التردد: 11470.

القمر الصناعى: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي لم يمل الأمهات من البحث عنها أبدا، وذلك لأنها آمنة جدا على الأطفال، وتعرض محتوى هادف لهم، ويكون تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كرتون نتورك

يأتي تردد قناة كرتون نتورك على رأس تردد قنوات الأطفال، وذلك لأن هذه القناة من أكثر القنوات التي تعرض محتوى يعشقه الاطفال، ويكون ترددها بالشكل التالي: