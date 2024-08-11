فرحي ولادك طـــول اليوم.. استقبل الآنـ تردد قنوات الأطفال المتتعة.. الــ 24 ســاعة ضحك وفرفشة

تردد قنوات الاطفال يبحث عنها جميع الأمهات، وذلك لوجود مجموعة لا يستهان بها من القنوات الخاصة بالأطفال والتي تعرض محتوى هادف لهم، وتقوم بتعليمهم القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، ولهذا وجدنا البحث يتزايد حول معرفة الترددات الخاصة بهم، وهذا ما سنقوم بعرض لكم خلال السطور القادمة فتابعونا.
تردد قنوات الاطفال
يبحث عن تردد قنوات الاطفال مجموعة كبيرة من الأمهات والآباء، وذلك لأنهم يريدون مشاهدة آمتة لأطفالهم، كما يريدون أن يعلموهم السلوكيات الصحيحة التي تعرضها هذه القنوات من خلال محتواها، ومن أبرز قنوات الاطفال مايلي:
تردد قناة وناسة
تعد قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال، والتي يبحث عنها عدد كبير من الأمهات، وذلك لأن قناة وناسة استطاعت أن تسلط الضوء عليها من خلال ما تعرضه، ويكون تردد قناة وناسة بالشكل التالي:
- التردد: 11470.
- القمر الصناعى: النايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي لم يمل الأمهات من البحث عنها أبدا، وذلك لأنها آمنة جدا على الأطفال، وتعرض محتوى هادف لهم، ويكون تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:
- التردد: 11274.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة كرتون نتورك
يأتي تردد قناة كرتون نتورك على رأس تردد قنوات الأطفال، وذلك لأن هذه القناة من أكثر القنوات التي تعرض محتوى يعشقه الاطفال، ويكون ترددها بالشكل التالي:
- تردد القناة: 11277
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network على القمر الصناعي عرب سات
حيث يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:
- التردد: 11747
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: عرب سات.
تردد قناة بطوط
يمكن ضبط تردد قناة بطوط عن طريق تثبيت التردد التالي:
- القمر الصناعي قناة بطوط هو النايل سات.
- تردد قناة بطوط هو 12562.
- معامل الاستقطاب قناة بطوط هو أفقي.
- معدل الترميز قناة بطوط هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط هو 3/4.
- جودة قناة بطوط هو
طريقة ضبط تردد قنوات الأطفال
لاستقبال تردد قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات يرجى اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح التلفاز الخاص بك واستخدام ريموت الكنترول الخاص بالقنوات التي تقوم بتشغيلها.
- انقر من الريموت على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية، ثم اختر من أعلى القائمة الضبط.
- عند فتح الإعدادات سوف تجد أيقونة التردد، قم بالنقر عليها.
- اكتب التردد المطلوب.
- النقر على زر تثبيت القناة.