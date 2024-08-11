خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وما يزداد على البحث كثيرا من جانب العديد من الأشخاص بالعراق وفيما يلي في مقالنا هذا سنوفر لكم الطريقه اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء من خلال منصة مظلتي الرسمية وكذلك الشروط اللازمة لاستحقاق هذا الدعم من الرعايه الاجتماعيه العراقيه.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

صار الآن من السهل على جميع المواطنين بالعراق أن يتعلموا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي الرسمية فقط عليهم السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج الى الموقع الرسمي الذي يخص منصة مظلتي من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء ايقونه الرعاية الاجتماعية

الخطوة الثالثة انتقاء رقم الوجبة

الخطوة الرابعة كتابة الاسم وإدخال رقم الهوية الوطنية

الخطوة الخامسة انتقاء المحافظة

الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة ارسال الطلب

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

لقد تم الإعلان من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه عن شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية التي تكون كما يلي:

لابد على المواطن أن يكون حامل للجنسية العراقية

كما انه لابد على المواطن ان يكون مقيم بصورة دائمة في اراضي العراق

كما أن من ضمن الشروط اللازمة لتلقي الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية لا بد أن يكون المواطن من ضمن المواطنين أصحاب الدخل المحدود

لا يجب أن يكون لدى المواطن أراضي وعقارات باسمه

لا ينبغي أن يكون للمتقدم أصول باهظة الثمن.

رابط منصة مظلتي 2024

يمكنك من خلال الخطوات السابقة أن تقوم بالدخول على الرابط المرفق لمنصة مظلتي العراقية، والحصول على طريقة الاستعلام المطلوبة بكل دقة.