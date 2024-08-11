رابط  الاستعلام عن صرف رواتب السلطة لهذا الشهر في فلسطين أغسطس 2024

يواصل الكثير من الاشخاص البحث عن موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر في فلسطين 2024، وكذلك الرابط الخاص بالاستعلام عن قيمة الرواتب من خلال موقع وزاره الماليه الفلسطينيه ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم تلك الخطوات اللازمة للاستعلام وموعد الصرف ايضا حيث ان وزارة المالية الفلسطينية قامت بالإعلان عن تلك المواعيد الخاصة بالصرف لذلك الشهر في الكثير من العاملين بالقطاعين العام والخاص وهذا بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها، كذلك ان الوزارة قامت بالتأكيد على أنها سوف يتم صرفها 80% من الراتب أيضا علاوة على 5% من المستحقات القائمة، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر.

الاستعلام عن صرف رواتب السلطة لهذا الشهر في فلسطين

يتم التساؤل من جانب الكثير من الأشخاص من الموظفين وايضا عاملين بالدولة للتعرف على موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر في فلسطين، إذ أن وزارة المالية الفلسطينية قامت بالكشف عن هذا الموعد الخاص بشهر اغسطس الحالي 2024 فسوف يكون في اليوم العاشر من أغسطس 2024 على حسب المواعيد المقررة لكل الموظفين علاوة على 50% من الموظفين يقوموا بالحصول على الرواتب الخاصة كامله على حسب ماتم الإعلان عنه بشكل مسبق، كذلك أنه تبلغ نسبة الرواتب حتى 3000 شيكل كحد اقصى كذلك أن معدل 31% من الموظفين سينالون على رواتب من 70 حتى 99% من الرواتب وينال معدل 19% من الموظفين على رواتب تبلغ حتى 60 حتى 69% من الرواتب

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين في فلسطين

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين في فلسطين: