بشكل رسمي.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 حسب الخريطة الزمنية المعلن عنها

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، بعد انتهاء امتحانات جميع المراحل التعليمية بجمهورية مصر العربية والكشف عن نتائج جميع المراحل التعليمية زاد بحث الطلاب عن موعد بداية السنة الدراسية 2024، رغم الصعوبات التي يواجهها الطلاب على مدار العام الدراسي بسبب الدروس والمذاكرة وحضور المراجعات والتوجه للمدرسة إلا أن الطلاب لديهم رسالة يقدمونها للعلم وتحقيق زادتها لبناء مستقبل أفضل،

منذ فترة طويلة يتابع الطلاب الأخبار الجديدة التي تنشرها وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك لأنها صفحة حكومية موثقة تقدم كل الأخبار الجديد أول بأول، وفور إعلان موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 يقوم فريق موقعنا البديل بنشر التفاصيل كاملة للخريطة الزمنية تابعوا معنا للتعرف عليها.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

بشكل مبكر هذا العام قام الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بالكشف عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 للمدارس والجامعات، ويأتي الجدول المعتمد على النحو التالي:.

تبدأ الدراسة يوم 21 من سبتمبر المقبل 2024.

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 11 يناير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 من فبراير 2025.

ينتهي الفصل الدراسي مطلع مايو 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 24 مايو 2025.

21 مايو 2025 امتحانات الدبلومات الفنية.

وأخيراً امتحانات الثانوية العامة تبدأ 14 من يونيو 2025 وحتى منتصف شهر يوليو 2025.

موعد انطلاق السنة الدراسية 2025 في المدارس الدولية

كشفت وزارة التربية والتعليم مساء الأمس السبت 10 من أغسطس 2024 أن بداية الدراسة في المدارس الدولية لعام 2024-2025 تنطلق يوم الأحد الموافق 8 من سبتمبر 2024، وهذا ما اعتادت عليه الوزارة أن تحدد انطلاق الدراسة في المدارس الدولية قبل المدارس الحكومية والتجريبي واللغات وهذا يأتي حسب النظام الدراسة في المدارس الدولية وتستمر فترة الدراسة حتى شهر مايو 2024.