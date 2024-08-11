خطوات ملئ استمارة التقديم على الحج 2025 العراق “هنــــا” + المستندات وأهم الشروط المطلوبة

يظل البحث مستمر من قبل العديد من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن استمارة التقديم على الحج 2025، لذا سوف نوفر لكم تلك الخطوات اللازمة للاستعلام فيما يلي في هذا المقال، وكذلك الشروط اللازمة للتقديم على حسب ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة، وأيضًا المستندات اللازمة للتقديم.

استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

يتم البث باستمرار من قبل العديد من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، فقد تم الإعلان عن تلك الخطوات من قبل وزارة الحج والعمرة، وفيما يلي تلك الخطوات اللازمة:

الخطوة الأولى: التوجه إلى موقع الهيئة العامة للحج من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: انتقاء زر “الخدمات الإلكترونية”.

الخطوة الثالثة: انتقاء زر “استمارة الحج والعمرة”.

الخطوة الرابعة: كتابة كل البيانات المرادة منك بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة: قبول كل الشروط والأحكام.

الخطوة الأخيرة: النقر على ايقونة “استعلام”.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2024

للتسجيل في قرعة الحج مجموعة من الشروط التي من ضمنها كل ما يلي:

الجنسية العراقية. الإقامة في العراق بشكل دائم. العمر بين 25 سنة و60 سنة.

عدم تأدية فريضة الحج قبل ذلك أكثر من 2 مرة. حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة للتقديم في القرعة بالعراق

هناك مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم بقرعة الحج العراق منها: