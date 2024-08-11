بداية العد التنازلي .. “هنــــا” رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1446 في السعودية

يرتفع البحث من جانب العديد من المواطنين عن رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1446 بالسعودية اذ انه يقوم باستهداف المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية لكي يحصلوا على وظائف فعليه باي مدينه تتبع المملكة ومن الجدير بالذكر أن الهيئة استقبلت طلبات التسجيل لمن لم يؤدوا الامتحانات قبل ذلك في الأحد الذي مضى اربعة أغسطس 2024 وفيما يخص الفئة الاخرى فمن الممكن التسجيل والتقديم لهم بدءا من اليوم الذي سيكون موافق 18 أغسطس 2024 وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1446

من الممكن الآن أن يتم التسجيل بكل سهولة ويسر لاختبار الرخصة المهنية من خلال رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1446 عن طريق الموقع الالكتروني المتعلق بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل.

خطوات تسجيل اختبار الرخصة المهنية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإتاحة تسجيل اختبار رخصة المهنية باتباع الخطوات التالية: