المرحلة التانية لسه قدامك.. تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي “الطب والصيدلة هياخدوا من كام“

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة وهذا بعد أن تم إطلاق تنسيق المرحلة الأولى، وفقا لما نقلته المصادر التعليمية المسؤولة أن نسبة النجاح هذا العام 81% وهي تعد نسبة جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، ويجب العلم أن مرحلة الثانوية العامة واحة من المراحل التعليمية الهامة حيث أنها تحدد الكلية التي سيلتحق بها الطالب وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

يجب العلم أنه لم يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية حتى الوقت الحالي ولكن وفقا لما نقلته المصادر التعليمية المسؤولة أن المرحلة الأولى تقبل من 371 درجة والتي تعادل 90.48% وذلك يخص الشعبة العلمية، بينما الشعبة الأدبية تقبل هذا العام من 280 درجة والتي تعادل 68.29%، أكدت الجهات التعليمية أيضا على ضرورة الالتزام بالتنسيق الذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي هذا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها.

تنسيق كليات صيدلة المرحلة الثانية

من المتوقع أن تقبل كليات صيدلة هذا العام في المرحلة الثانية كالتالي:

جامعة القاهرة 368.5 درجة.

جامعة الإسكندرية 368 درجة.

جامعة عين شمس تقبل من 367.5 درجة.

جامعة حلوان تقبل من 367 درجة.

جامعة الفيوم 367.5 درجة.

تنسيق كلية طب بيطري المرحلة الثانية

من المتوقع أن تقبل كلية طب بيطري بالدرجات التالية: