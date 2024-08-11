بطارية 5000 امبير ويدعم خاصية الجيل الخامس.. مواصفات أوبو A79 5G وسعر Oppo A79 5G في مصر

أعلنت شركة أوبو الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد وهو أوبو A79 5G، وهو يعد من هواتف الفئة السعرية الاقتصادية ويمتلك الهاتف العديد من المواصفات العالمية وجاء الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، وسعة بطارية 5000 مللي أمبير بجانب العديد من المواصفات الأخرى التي سوف نوضحها لكم من خلال الفقرات التالية.

مواصفات هاتف أوبو A79 5G

جاء الهاتف بمواصفات عالمية من أبرزها مايلي:

يعمل الجهاز بمعالج من نوع Dimensity 6020

شاشة الهاتف بقياس 72 بوصة من نوع IPS LCD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل ل 680 شمعة.

جاء الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بينما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل.

يوجد في الهاتف فلاش في الخلف من نوع LED.

الكاميرا الأمامية في الموبايل بدقة 8 م.ب.

بطارية الهاتف كبيرة بمدي 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.

مساحة التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

مميزات هاتف Oppo A79 5G

من أبرز مميزات الجهاز ما يلى:

السماعات الخارجية للجهاز من نوع ستيريو المميز.

معالج قوي.

يدعم الهاتف شبكة الاتصال الجيل الخامس.

كذلك يدعم الهاتف خاصية فتح الجهاز عبر بصمة الوجه أو الإصبع.

جاء تصميم الموبايل جذاب ومميز.

عيوب أوبو A79 5G

بعد أن وضحنا لكم أهم مواصفات ومميزات الهاتف سوف نوضح لكم عيوبه وتتمثل فيما يلى:

الكاميرا الأمامية في الهاتف لا تعمل بأفضل جودة.

لا يدعم الهاتف خاصية تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

إصدار الهاتف أندرويد 13 وهو ليس الأحدث.

سعر Oppo A79 5G في مصر

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة سعر الهاتف وخاصة أنه من الفئة المتوسطة، حيث جاء سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا في مصر بنحو 9100 جنيه.