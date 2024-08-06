الممارسات الروحية لتحسين الأداء في الرياضة

يمكن تعريف الطاقة الإيجابية على أنها شعور وسلوك متفائل ومتفائل. وعلى الرغم من أن بعض الأفراد ينضحون بهذا النوع من الطاقة بشكل طبيعي، إلا أن هناك استراتيجيات وأدوات يمكنك استخدامها لتنمية هذه الطاقة بنفسك.

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يمكن أن تساعدك التأكيدات الإيجابية ومذكرات الامتنان والتأمل الذهني على إبقائك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الجسدية والعاطفية والروحية. ومن خلال ممارسة هذه الممارسات الروحية بانتظام، يمكنك البقاء على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

التأمل

حتى لو كان هدفك الأساسي في صالة الألعاب الرياضية هو رفع أوزان أثقل أو بناء المزيد من الكتلة العضلية، يجب أن يظل التأمل جزءًا من روتينك اليومي. يمكن أن يساعدك التأمل (أو اليقظة الذهنية) على إبقائك أكثر استرخاءً قبل وأثناء وبعد كل جلسة تمرين.

وعادةً ما يفيد الرياضيون الذين تدربوا على التأمل بتحسين التركيز والقدرة على إدارة التوتر بشكل أكثر فعالية أثناء التدريب، وهو أمر مفيد بشكل خاص في الرياضات التنافسية مثل الترياتلون حيث قد يكون للأخطاء تداعيات خطيرة.

وقد أظهرت إحدى الدراسات كيف أن دورات التأمل الذهني زادت بشكل كبير من أداء المشاركين في مهمة ستروب والقدرات الرياضية بشكل عام. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه عندما يتحرر الرياضيون من البنى الجامدة ويُسمح لهم باستكشاف قوتهم وروحهم بحرية أكبر، يتحسن أداؤهم بشكل ملحوظ بطرق مبتكرة.

اليوغا

حاول الإنسان القديم على مدى آلاف السنين تسخير الطاقة الروحية لتحسين حياته. وقد تم تحديد هذه الطاقة بشكل مختلف: تشي في الفلسفة الصينية والطب الصيني؛ البرانا في التأمل والممارسة اليوغا؛ التدفق كما عرّفه عالم النفس ميهالي سيكسزينتميهالي.

تشمل اليوغا التأمل وتمارين التنفس والوضعيات التي تحسن اللياقة البدنية مع توفير الاسترخاء وتخفيف التوتر. وعلاوة على ذلك، تشجع اليوغا الصحوة الروحية من خلال ربط الذات الفردية بالوعي الكوني.

تساعدك اليوغا على إبقائك راسخاً وحاضراً، وتحسن الأداء الرياضي من خلال رفع معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين. وتُعد ممارسة الامتنان طريقة فعالة أخرى لزيادة الطاقة الإيجابية لأنها ترفع الترددات الاهتزازية وتجذب التجارب الإيجابية. قد تساعد أيضًا تقنيات العلاج بالطاقة مثل الريكي أو موازنة الشاكرا في زيادة المشاعر الإيجابية.

الامتنان

إن تقدير ما لديك وامتنانك لما لديك من نعم في الحياة مثل الأصدقاء والعائلة والموارد المالية السليمة يمكن أن يعزز سعادتك بشكل كبير. كما أن الشعور بالامتنان قد يساعد أيضًا في التغلب على الصفات السلبية مثل الحسد أو السخرية التي قد تسرق البهجة من الحياة.

يمكن تتبع النعم التي نحظى بها بعدة طرق، بما في ذلك الاحتفاظ بدفتر يوميات أو رسالة امتنان، أو كتابة رسائل شكر أو إعداد قوائم ذهنية بالأشياء التي نشعر بالامتنان لها كل يوم أو أسبوع، أو مشاركة تقديرنا لفظيًا مع الآخرين.

قد يكون الإفراط في الإيجابية ضاراً، لذا احذر من تجاهل الحالات الصحية النفسية الخطيرة أو إهمال المشاعر المؤلمة التي تتطلب العلاج. وقد اكتشفت دراسة حديثة أن الامتنان يساعد الناس على مسامحة من أساء إليهم.

التأمل من أجل الانضباط الذاتي

قد تبدو الرياضة علمانية بحتة – مباريات كرة القدم التجارية التي تنطوي على مبالغ مالية ضخمة على المحك وألعاب القوى كتمرين للقوة البدنية والمهارة – إلا أنها تحمل بعدًا روحيًا غير متوقع يمكن أن يعلمنا التعاطف وكذلك الرابطة بين البشر.

يمكن أن يكون التأمل وسيلة لا تقدر بثمن لبناء الانضباط الذاتي. ينطوي تأمل التنفس اليقظ على التركيز دون إصدار أحكام على شيء ما مثل أنفاسك أو شيء ما مثل شعلة شمعة أو زهرة وإعادة انتباهك عندما يشرد انتباهك، ثم تكرار هذه الممارسة كلما ابتعد تركيزك عن هدفه. يدرب تأمل التنفس اليقظ دماغك على التركيز بشكل أكثر كثافة مع تحسين المقاومة ضد المشتتات مع الاستمرار في المهام الشاقة أو المحبطة.

وقد أفاد الرياضيون من جميع الخلفيات أن ممارسة التأمل بانتظام يساعدهم على الشعور بالتحسن وتقديم أفضل أداء لهم. اجعله جزءًا من جدولك الزمني من خلال وضع تذكيرات.

التأمل الذاتي

يساعد التأمل الذاتي الرياضيين على فهم أنفسهم بشكل أفضل. فمن خلال ملاحظة الأفكار والمشاعر والمعتقدات ودوافع السلوكيات يمكن أن يعطي نظرة ثاقبة لنقاط القوة والضعف وأهداف الرياضي.

يذكر فرانسيس أن هذه الطريقة تمكن الأفراد من تحديد قيمهم الأساسية وفهم كيفية توافق خياراتهم وأفعالهم معها، مما يساعدهم على البقاء أكثر تركيزًا وتماسكًا خلال المواقف الصعبة.

ويحذر ويلسون من أن التأمل الذاتي يمكن أن يصبح ضارًا عندما يصبح تمرينًا على الاجترار أو الحديث السلبي عن الذات أو المقارنات مع الآخرين. لذلك، من الضروري ممارسة الحياد والتعاطف مع الذات حتى يصبح التأمل الذاتي جزءًا من روتينك.