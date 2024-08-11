“طعم لا يقاوم” طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل أحلى من الحلواني بأقل تكاليف

البسبوسة المرملة من أكثر الحلويات بحث عليها في الفترة الحالية حيث يرغب عدد كبير التعرف على كيفية عمل بسبوسة المحلات المرملة التى تعبر من أجل الحلويات التي يتم تناولها في المنزل حيث هناك الكثير من ربات البيوت التي تعمل البسبوسة أحلى من الحلويات بطعم لذيذ لا يقاوم لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة في المنزل بأقل تكلفة بدون مقادير غالية الثمن.

تحضير البسبوسة المرملة في المنزل

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة لذلك ترغب العديد من الأمهات العربية تحضير تلك الوجبة في المنزل بطعم جميل بدل من شراءها بأسعار عالية من الحلواني أو المحلات التجارية لذلك سوف نوضح لكم طريقة بسيطة لعمل البسبوسة في البيت بأقل تكلفة ومقادير بسيطة لذلك إليكم جميع التفاصيل في مقال اليوم.

مقادير عمل البسبوسة المرملة

3 أكواب صغيرة من السميد.

2 علبة زبادي كامل الدسم.

1 كوب من الحليب البقري أو الجامسوسي.

كوب سمن السائل.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

كذلك ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب من السكر على حسب الرغبة.

جوز هند على حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل