“تبدأ من 30 ريال”.. احجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

احجز الآن تذاكر مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يترقب الجمهور الكروي بالمملكة، المواجهة بفارغ الصبر، لمعرفة كيفية الحضور لملعب المباراة ومعرفة أسعار التذاكر؛ يشارك الراقي في هذه البطولة بصفته صاحب المركز الثالث في دوري روشن للموسم الماضي، بينما يشارك الزعيم بصفته حامل لقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

احجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي

يتطلع عشاق فريقي الهلال والأهلي إلى المباراة الحاسمة في نصف النهائي، التي تمثل فرصة مهمة للتأهل إلى النهائي، والتتويج بلقب قبل بداية الموسم الجديد 2024-2025، يمكن حجز التذاكر بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع Webook.

اختيار المباراة بين الأهلي والهلال من قائمة المباريات المتاحة.

النقر على زر “احجز التذاكر”.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر.

أو إنشاء حساب جديد على الموقع في حال لم تمتلك حسابًا مسبقًا.

تحديد الفريق الذي تنتمي إليه من الفريقين.

اختيار فئة التذاكر المناسبة لك.

اختيار عدد التذاكر ومكان المقعد.

الضغط على “اشتر التذاكر” للانتقال إلى صفحة الدفع.

إتمام عملية الدفع باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك أو أي وسيلة مناسبة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر

كشف موقع WeBook الخاص بحجز تذاكر المواجهة، عن أسعار تذاكر مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الزعيم والراقي، والتي تبدأ من 30 ريالًا سعوديًا فقط لمقاعد الدرجة الثالثة، وفيما يلي قائمة بأسعار التذاكر: