“وأنت في بيتك“ خطوات تجديد البطاقة الشخصية من المنزل أونلاين والمصاريف المطلوبة

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات تجديد البطاقة الشخصية حيث أنه أصبح من السهل على جميع المواطنين في الوقت الحالي تجديدها من خلال استخدام الانترنت وذلك من خلال الخدمة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية وذلك يعد تسهيلا للوقت والجهد على المواطنين ولكنها وضعت عدة شروط يجب التحقق من توافرها عند عملية التجديد، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

يجب على جميع المواطنين اتباع الخطوات التالية عند تجديد البطاقة الشخصية:

أول شيء يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. في الخطوة التالية من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات المدنية. بعد ذلك يرجى النقر على زر الخدمات الرئيسية. في هذه الخطة سوف يتطلب منك كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة السر قم بإدخالهم بشكل دقيق. أخيرا اضغط على خيار خدمات البطاقة الشخصية وقم بكتابة البيانات المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب.

ما هي رسوم الحصول على البطاقة الشخصية

يجب العلم أن رسوم استخراج البطاقة الشخصية ليست ثابتة وهذا يتوقف على عدد الأيام التي تستغرقها عملية الحصول على البطاقة والتي جاءت على النحو التالي:

في حال الحصول على البطاقة الشخصية في خلال خمسة عشر يوم يتم دفع رسوم قدرها 45 جنيه مصري.

أما في حالة الحصول على البطاقة الشخصية في خلال ثلاث أيام يتم دفع رسوم قدرها 120 جنيه.

عندما تقوم بالحصول على البطاقة في خلال 24 ساعة يجب عليك دفع رسوم قدرها 170 جنيه.

شروط الحصول على البطاقة الشخصية