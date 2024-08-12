“MISSIONS GTA 5“ تخطي أصعب مستويات اللعبة وتنفيــذ المهمات بتحديث جاتا سان أندرياس الاخير .. مــزايا سحرية اعرفهـــا قبل الكــــل

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على خطوات تثبيت لعبة جاتا 5 ومعرفة المهمات بها وتخطيها، وهي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث أنه يقوم بتحميلها عدد لا حصر له من الأشخاص ومن مختلف الدول حول العالم، يوجد داخل لعبة جاتا ثلاث شخصيات إجرامية يقوموا بإجراء الكثير من العمليات الإجرامية والتي تتمثل في السرقة والقتل وهذا من أجل الحصول على المال، وذلك ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

خطوات تثبيت لعبة جاتا 5

يجب العلم أنه من أكثر ما يميز لعبة جاتا 5 أنه يتم تحميلها من خلال الأجهزة المختلفة، قم باتباع الخطوات الآتية من أجل تحميلها بنجاح:

أولا يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على هاتفك وهذا سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون.

ثانيا في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم أنقر على زر التثبيت.

ثالثا قم بالانتظار عدة دقائق حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح على هاتفك.

رابعا قم بفتح تطبيق اللعبة واتبع الخطوات الموضحة من أجل البدء باللعب بكل سهولة.

مهمات جاتا سان اندرياس

تتميز لعبة جاتا سان اندرياس بالعديد من المهمات: ومنها:

المهمة الأولى اسولت كارباين: يقوم مايكل في تلك المهمة بسرقة متجر المجوهرات وذلك لمساعدته في كسب الكثير من الأموال التي يحتاج إليها بقوة لسداد الديون التي عليه ويقوم بأخذ سيارة صديقه اسولت كارباين حتى تساعده في قضاء تلك المهمة.

المهمة الثانية مهمة فحص متجر المجوهرات: في تلك المهمة يتعاون مايكل وصديقه اسلوت في سرقة السيارات واختطاف رجل العصابة وسرقة متجر مجوهرات شهير.

المهمة الثالثة طلب صداقة: يرغب مايكل وليستر في التخلص من رئيس الشركه التي يعمل بها مايكل وذلك من خلال قتله والحصول على الكثير من الاموال.

مميزات لعبة جاتا 5

تمتلك لعبة جاتا 5 العديد من المزايا التي تجعلك تقوم بتحميلها على الفور وهي: