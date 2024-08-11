سجل حالاً.. رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر الموقع الرسمي

هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشر البحث عن رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 لأن هناك العديد من الطلاب يرغبون في تقديم تظلم في بعض المواد من أجل إعادة النظر إلأى الإجابات والتصحيح بشكل أدق من قبل الخبراء والمتخصصين في المادة، يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق بسبب الدرجات التي حصلوا عليها والغير متوقعة والتي كانت سبباً في تحطيم أحلامهم

نسبة النجاح كلما كانت مرتفعة كلما كانت الاختيارات بين الكليات والجامعات أكبر ويكون هناك فرصة لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، لكن أتاحت الوزارة فرصة للطلاب المتضررين من النتيجة وغير متأكدين من الدرجة التي حصلوا عليها أن يسجلون التظلمات، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

تتم عملية التسجيل من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة. ثم اختيار تسجيل دخول. إدخال الرقم القومي أو البريد الإلكتروني الموحد. التوجه إلى صفحة التظلمات. سجل البيانات المطلوبة رقم الجلوس. اسم الطالب. ثم إضافة رقم المحمول الرقم القومي الشعبة العلمية. إرفاق صورة للطالب. ثم حدد المواد. الضغط على تأكيد.

قيمة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024

يحق للطالب التقديم على التظلمات بعد دفع قيمة الرسوم والتي تصل 300 جنيه للمادة الواحدة وتعتبر تلك القيمة مخفضة لأن الفترة الأخيرة كشفت بعض المصادر أن قيمة التظلمات تصل 500 جنيه، ولكن أعادت الوزارة النظر لهذا الأمر مراعاة لظروف أولياء الأمور، لقد تم فتح باب التسجيل على التظلمات للثانوية العامة منذ عدة أيام ماضية أي يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس 2024 على أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس 2024، وتتم عملية التسجيل إلكتروني ولذلك وضحنا لحضراتكم الرابط بالخطوات كاملة.