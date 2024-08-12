لعبة GTA الممتعة 🌟🌟🌟🌟🌟 .. خطوات تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس على هاتفك العبها مع اصدقائك

لعبة جاتا سان أندرياس هي واحدة من أكثر الألعاب تواجداً في العالم وتعتبر من الألعاب الجماعية الأكثر شهرة عبر الإنترنت، يمكنك التنافس مع اللاعبين الآخرين والقيادة للسيارات والدراجات والطائرات في هذه اللعبة المليئة بالإثارة، يمكنك أيضاً قيادة مجموعة متنوعة من المركبات مثل السيارات والدراجات النارية. قم بتحميل اللعبة الآن واستمتع بأفضل اللحظات، سنوضح لكم في السطور التالية كيفية تحميل لعبة جاتا سان أندرياس النسخة الأصلية.

تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس

ابدأ أولاً بتحميل ملف APK وتثبيته على هاتفك المحمول.

ثم تنزيل ملف Obb والعمل على فك ضغطه.

ثم، قم بتحويل الملف rockstargames.gtasa إلى مجلد Android/Obb.

في النهاية، قم بتشغيل اللعبة على هاتفك واستمتع بأجوائها المثيرة.

يمكنك تنزيل GTA SA Lite على هواتف الأندرويد بأحدث إصدار لها عن طريق العثور على رابط التحميل على موقع ميديا فاير.

مميزات لعبة جاتا سان اندريس

تعتبر لعب جاتا سان أندريس واحدًا من الألعاب المميزة التي يتوجه إليها العديد من اللاعبين، وتحتوي على العديد من الميزات المثيرة: