اسماء مستحقي الاسكان العسكري الأردني شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
اسماء مستحقي الاسكان العسكري الأردني شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة
رابط أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري بالاردن 2024 خــلال dhmw.jaf.mil.jo

يبحث العديد من المستفيدين في دولة الأردن، عن أسماء المقبولين في الإسكان العسكري الأردني، عن شهر أغسطس التي ينتظرها الكثير من العاملين في القطاع العسكري، حتى أن مديرية الإسكان أطلقت موقعها الرسمي لسهولة الإستعلام عن أسماء المستحقين، وقيامهم بإستكمال كافة الإجراءات المعنية بالحصول على الإسكان دون أي مشكلة، مع العلم أن الدفعات المعنية بطلب القبول يتم صدورها في أواخر كل شهر ميلادي، وهو المنتظر لدفعة اغسطس في الفترة المقبلة.

كيفية الإستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري في الأردن، وفقًا لما يلي:-

  • الذهاب إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال العسكري.
  • مع تسجيل الدخول إلى صفحة المنح والقروض.
  • ليتم اختيار الدفعة التي عليها الدور.
  • عندها ستتمكن من إدخال بيانات الشخص المتقدم.
  • النقر على أيقونة “بحث”.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالمقبولين في الإسكان العسكري.
اسماء مستحقي الاسكان العسكري الأردني شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة
اسماء مستحقي الاسكان العسكري الأردني شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة

ما هي شروط القبول في الإسكان العسكري الاردن؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين والراغبين بالحصول على الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، اتباع الأتي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.
  • مقيم دائم في دولة الأردن.
  • كذلك يجب أن يصل فترة عمله إلى 20 عامًا.
  • عدم توافر أي وجدات سكنية بأسمه.
  • توافق الدخل الشهري مع معايير التقديم في الإسكان العسكري.
  • الإلتزام بسداد الأقساط في مواعيدها.
  • تقديم كافة المستندات التي تُثبت استحقاق للحصول على الإسكان.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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