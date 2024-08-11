اسماء مستحقي الاسكان العسكري الأردني شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المستفيدين في دولة الأردن، عن أسماء المقبولين في الإسكان العسكري الأردني، عن شهر أغسطس التي ينتظرها الكثير من العاملين في القطاع العسكري، حتى أن مديرية الإسكان أطلقت موقعها الرسمي لسهولة الإستعلام عن أسماء المستحقين، وقيامهم بإستكمال كافة الإجراءات المعنية بالحصول على الإسكان دون أي مشكلة، مع العلم أن الدفعات المعنية بطلب القبول يتم صدورها في أواخر كل شهر ميلادي، وهو المنتظر لدفعة اغسطس في الفترة المقبلة.

كيفية الإستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري في الأردن، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال العسكري.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة المنح والقروض.

ليتم اختيار الدفعة التي عليها الدور.

عندها ستتمكن من إدخال بيانات الشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالمقبولين في الإسكان العسكري.

ما هي شروط القبول في الإسكان العسكري الاردن؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين والراغبين بالحصول على الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، اتباع الأتي:-