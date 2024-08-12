علمي اطفالك باغاني لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد وضبطه على الريسيفر

حالياً، يبحث العديد من الأهالي عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد لعام 2024، وهي قناة رائدة في تقديم المحتوى الموجه للأطفال، تهدف القناة إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب الصغار من خلال عرض شخصيات كرتونية مميزة وأغانٍ مبتكرة وأناشيد دينية، بفضل تنوع محتواها، أصبحت القناة مصدراً هاماً للترفيه والتسلية للأطفال، تابعونا لمعرفة التردد الجديد للقناة والتفاصيل.

تردد قناة وناسة بيبي

تُعَدُّ قناة وناسة واحدةً من أكثر قنوات الأطفال التميز في عرض محتوى يتماشى مع قيم وأخلاق وعادات المجتمعات العربية. كما تُساعد في غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال من خلال البرامج المفيدة التي تقدمها، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة : 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة وناسة

تمكنت قناة وناسة من الإستمرار في البث منذ إطلاقها وحتى الآن بفضل ميزاتها المتعددة التي حافظت على شهرتها وجعلتها واحدة من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تميزها: