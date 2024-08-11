شجع فريقك بسهولة..تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات وعرب سات وكيفية ضبط التردد على الريسيفر

يحرص العديد من عشاق الرياضة وخصوصا كرة القدم على متابعة أحدث ترددات قناة أون تايم سبورت التي تقدم لهم فرصة متابعة أحدث المباريات والتطورات في عالم كرة القدم، والقناة هي الخيار المفضل لمحبي اللعبة وقد حققت شهرة واسعة ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم العربي بأسره، وتجدر الإشارة إلى أن القناة هي الوحيدة التي تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وهذا يزيد من اهتمام الجمهور بمعرفة أحدث تردداتها.

ترددات قناة أون تايم سبورت على الاقمار الصناعية

تقدم قناة أون تايم سبورت محتوى رياضي فريد ومتميز عبر القمر الصناعي نايل سات:

على التردد 10853.

استخدام الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل ترميز 27500 لضمان تجربة مشاهدة عالية الجودة بدقة HD.

كما يمكن استقبال القناة عبر عرب سات على التردد الجديد بدقة عالية والذي هو:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

ضبط التردد على جهاز الاستقبال لمتابعة قناة أون تايم سبورت و أفضل المباريات في جميع أنواع الرياضة فقط اتبع الخطوات التالية: