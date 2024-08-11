عيار 21 يُسجل 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس 2024

شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس 2024 في العديد من محلات وأسواق الصاغة، فضلاً عن الاستقرار الملحوظ الذي شهده في الآونة الأخيرة عالميًا، إلا أن اضطرابات الدولار أثرت على سعر المشغولات الذهبية التي تُحدد سعره، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد داخل المحلات.

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024

وجاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، وفقًا للأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام الواحد بإنخفاض 35 جنيه عن تعاملات الأسبوع الماضي.

بينما وصل سعر الذهب من عيار 18 عند 2914 جنيه للجرام.

هذا وأن عيار 24 سجل نحو 3885 جنيه للجرام الواحد.

إضافة إلى وصول سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق 27200 جنيه.

ارتفاع الذهب عالميًا ليُسجل 2500 دولار

وفي سياق متصل أكد أولى هانسن، رئيس استراتيجية السلع داخلل ساكسو بنك، أن البنك قام بزيادة توقعاته لسعر الذهب إلى 2500 دولارًا للأونصة، التي أثرت على أسعار الذهب عالميًا ومحيًا، بالإضافة إلى العوامل التي دفعت لإرتفاع الذهب خاصة في العام ونصف إلى العامين الماضيين التي أثرت على أسعار الذهب، مع وجود مخاطر جيوسياسية متواجدة داخل المنطقة في الوقت الحالي، لها دور سلبي على ارتفاع سعر الذهب ووصول لأعلى مستوياته.