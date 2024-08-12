طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.. رابط شغال

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بإطلاق دفعات جديدة من المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، التي يسهل الاستعلام عنها، للاستفادة بكافة المميزات التي توفرها البطاقة، حتى أن ذلك يكون عبر موقع وزارة التضامن الرسمي تسهيلاً على الجميع في الحصول على مثل هذه البطاقات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول الخاصة بالخدمات.

ليتم اختيار “خدمات ذوي الإعاقة”.

عندها ستتمكن من تحديد خدمة “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال بيانات المواطن المستفيد من كارت الخدمات المتكاملة.

ليتم النقر على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.

ليتم معرفة ما إذا كنت مستحق للحصول على كارت الخدمات المتكاملة أم لا.

ما هي شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

وتتمثل أبرز شروط القيام باستخراج كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للأتي:-

ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم أو المستفيد عن 60 عامًا.

يجب وأن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عدم توافر دخل ثابت شهري للشخص المتقدم.

أن يكون مصري الجنسية ومقيم في الدولة.

الالتزام بجميع المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة التضامن.

تقديم المستندات المعنية بطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

سداد كافة الرسوم المعنية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، بما يوافق ذلك ببدء صرف المعاش يوم الخميس المقبل الموافق 15 من شهر أغسطس 2024، وذلك بأخر زيادة تم تطبيقها من قبل رئيس الجمهورية، على أن تم صرفها حتى الآن، في إطار أن يتحصل عليها جميع المستفيدين.