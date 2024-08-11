الإعلان الترويجي الأول.. موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم 2 والقنوات الناقلة مترجم باللغة العربية

موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم 2 واحدة من الكلمات البحثية على جوجل، حيث انضم مسلسل المتوحش إلى سلسلة المسلسلات التركية الأنجح والاشهر على الإطلاق، ينتظر الكبير والغير من محبي الدراما التركية اطلاق الموسم الثاني من المتوحش لمعرفة مصير ابن سرحان وهل تنتهي قصة حب الاز و أسي، المتوحش مسلسل تدور قصته بين الماضي والحاضر، حيث يفجر الموسم الثاني مفاجئات وأشياء غير متوقعة،

بدء عمليات البحث عن مسلسل المتوحش تتزايد بعد أن أعلنت بعض المواقع والصفحات عن استعداد شركة الإنتاج والقنوات الناقلة في طرح البرومو التشويقي الأول، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال وننشر لكم المزيد من التفاصيل والأخبار الجديدة حول موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم 2.

موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم 2

بشرى سارة لمتابعي مسلسل المتوحش قريباً سوف يتم الكشف عن الموعد النهائي لطرح الموسم الثاني، ومن المقرر أن يتم نقل المسلسل على نفس القنوات الناقلة للموسم الأول وهي

قناة ستار تي في التركية يوم الثلاثاء.

قناة اون تركي يوم الثلاثاء.

قناة فوكس التركية.

كما يعرض المسلسل على قناة MBC1.

موقع قصة عشق و موقع ايجي بست وموقع شاهد VIP.

نبذة مختصرة عن مسلسل المتوحش الموسم 2

وأ×يراً تم نشر الإ‘لان الترويجي الأول من مسلسل التركي الشهير المتوحش الموسم الثاني، والذي حقق هذا الإ‘لان أعلى نسب من المشاهدة في الساعات الأولى من عرضه، ومازال الإعلان الترويجي يحصد المشاهدات لأن الجمهور كان يتشوق للإعلان عن أي تفاصيل جديدة لأنهم على تعلق شديد به،

وضمن الأمور التي لفت أنظار الجمهور أن مضمون المقطع المنشور يظهر فيه قبر وعلى هذا القبر مكتوب اسم رويا ومن هناك بدأت التساؤلات هل هذا مجرد حلم أو حقيقة، وحالة أنها حقيقة فهل يحقق المسلسل قدر النجاح الذي حققه الموسم الأول لأن الجمهور تعلق بشخصية يامان ورويا معاً، كل هذه التفاصيل نحاول الكشف عنها في مقالات أخرى فور نشر البرومو الرسمي للمسلسل.