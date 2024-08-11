مواجهة نارية.. القنوات الناقلة مباراة ارسنال وليون الودية للاندية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

القنوات الناقلة مباراة ارسنال وليون الودية للاندية في انتظارها عشاق الساحرة المستديرة من جميع دول العالم العربي والغربي، هناك مواجهة قوية يخوضها فريق أرسنال اليوم ضد نظيره ليون، وقامت عدة قنوات رياضية على الساحة بالإعلان رسمياً عن نقلها للمباراة، وهذا لأن هذه المباراة مهمة جداً لمشجعي الفريقين، وعلى الرغم أن هذه المباريات غير أساسية ولا دوري ولا بطولة لكن يختبر كل فريق امكانيته ومهاراته ويستعد بكل قوة للموسم الكروي القادم،

فريق أرسنال واحد من أهم الفرق الإنجليزي التي تضم أهم وأشهر لاعبي كرة القدم منهم المدافع ريكاردو كالافيوري والمهاجم بوكايو سكا، ولن ننسى فري ليون الفرنسي الذي يمتلك لاعبيه مهارات فائق وهو من أهم الأندية التي تشارك في العديد من البطولات والدوريات، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال القنوات الناقلة مباراة ارسنال وليون الودية للاندية ترقبوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة ارسنال وليون الودية للاندية

أكثر من ثلاثة قنوات رياضية أعلنت بشكل نهائي ورسمي عن نقل البث المباشر لمباراة آرسنال وليون الودية وهي

قناة أبو ظبي الرياضية 2 والتعليق الصوتي بصوت محمد الشامسي.

كما يتم نقل المباراة عبر قناة الرابعة بتعليق عباس الزركاني.

كما تشاهدون البث الحي المباشر لمباراة آرسنال وليون على قناةدبي الرياضية 2 تعليق عبدالله السعدي.

ويتم نقل البث على قناة عمان الرياضية والمعلق في المباراة أحمد الكعبي.

موعد مباراة ارسنال وليون

اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 موعد اللقاء المنتظر لمواجهة أرسنال نظيره ليون في واحدة من المباريات الودية التحضيرية، حيث يلتقي الفريقين لخوض المنافسة على أرضية استاد الإمارات ولن يتبقى على موعد انطلاق صافرة المباراة سوى ساعات قليلة وتحديداً الساعة الرابعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.