هنرجع للدراسة امتى؟ .. رسميًا موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق 2025 وجدول رسمي للعام الجديد

يزداد الاهتمام مؤخراً بجدول عودة الطلاب إلى المدارس على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى العديد من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد بدء العام الدراسي في العراق، للبدء في التحضيرات اللازمة والاستعدادات للدراسة، وذلك مع بداية العام الدراسي، من خلال موقعنا، سنوضح تفاصيل العودة إلى المدارس في العراق، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق 2025

تم الكشف عن كل التفاصيل حول تاريخ بدء السنة الدراسية الجديدة في العراق من قبل وزارة التربية العراقية وهي كالتالي:

السنة الدراسية تتألف من فصلين دراسيين هما الفصل الأول والفصل الثاني.

ستبدأ الفصل الدراسي الأول في الأول من شهر أكتوبر 2024.

سينتهي الفصل الأول من العام الدراسي في ١٥ يناير ٢٠٢٥.

ستجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين متتاليين بعد انتهاء الفصل.

سيكون نهاية الفصل الدراسي الثاني في يونيو 2025.

تقوم الوزارة بإعداد جميع الترتيبات الضرورية لبدء العام الدراسي الجديد، بما في ذلك تنظيم المناهج واستقبال الطلاب الجدد بكل ترحيب.

تهتم الوزارة أيضًا بتحديد جداول الامتحانات وتنسيقها بشكل مناسب لضمان استمرارية العملية التعليمية بدون عقبات.

يقوم أولياء الأمور بالتحضير لهذه الفترة من خلال تجهيز اللوازم المدرسية لأبنائهم، بهدف تجهيز الطلاب لبداية العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون فعّال بين المدارس وأولياء الأمور لضمان توفير بيئة تعليمية مثالية.

جدول مواعيد الدراسة في العراق لعام ٢٠٢٤ لجميع المراحل الدراسية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول الدراسة لهذا العام وسنوضحه لكم فيما يلي.