قوة مضاعفة واسلحة وسيارات.. أقوى شفرات لعبة جاتا سان اندرياس للاستمتاع بمغامرة لا تُنسى

الآلاف من الأشخاص يبحثون عن الشفرات لـ جاتا سان اندرياس 2024 التي تعد من الأمور الهامة والضرورية داخل اللعبة، حيث تُعتبر هذه الشفرات كأكواد مكونة من الحروف الإنجليزية تمنح اللاعب العديد من الميزات التي تسهل عليه إكمال جميع المهام المطلوبة والوصول إلى أعلى مستويات اللعبة، لعبة جاتا سان اندرياس واحدة من أكثر ألعاب الأكشن والقتال التي تنافس لعبة ببجي، وها هي أحدث الشفرات لكم.
أقوى شفرات لعبة جاتا سان اندرياس
يرغب اللاعب في تجسيد شخصيات مختلفة في اللعبة واستخدام أسلحة لتحسين أدائه خلال المطاردات. الحل الأمثل هو استخدام شفرات لعبة جاتا، وهنا قائمة بالشفرات المتاحة:
- الشفرة HESOYAM تساهم في تصليح السيارات وكذلك الدروع.
- هذا الرمز يمنح اللاعبين صحة وقوة مضاعفة.
- هذه الشفرة ستساعدك في الحصول على السفن AFSNMSMW.
شفرات جاتا سان اندرياس 2024
يزداد الاهتمام بشفرات لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس 2024 من قبل عشاق اللعبة، حيث تُعتبر لعبة جراند ثفت أوتو بجميع إصداراتها واحدة من أشهر الألعاب المجانية المتوفرة على المواقع الإلكترونية والمتاجر، تجعلك هذه اللعبة تعيش أجواءً من الإثارة بعد تحميلها في دقيقة واحدة فقط، من خلال استخدام تلك الشفرات، ستحصل على العديد من الهدايا والسيارات والأسلحة مجانًا أيضًا، لتتمكن من إتمام المهام بسهولة:
- الحصول على سيارة الجاذبية:BUBBLECARS
- تقليل حركة المرور:GHOST TOWN
- نمط المرح:CRAZY TOWN
- تحويل الأضواء إلى اللون الأخضر:ZEIIVG
- تسريع كل السيارات:EVERYONEISRICH
- التحويل إلى النينجا:NINJATOWN
- هدف مجاني للاعب أثناء القيادة:OUIQDMW
- التحكم بالعصابة:BIFBUZZ
- الحصول على عدد غير محدود من الذخيرة: WANRLTW
- تحسين الصحة وتسهيل الحصول على الحماية الوقائية: هيسويام
- تجنب مطاردة الشرطة لك:AEZAKMI
- الحصول على تشكيلة جديدة من الأسلحة: LXGIWYL
- العثور على حزمة الطيران:ROCKETMAN
- تمنح أكسجين لا نهائي عند الغوص:CVWKXAM
- زيادة قوة الأسلحة المستخدمة: القاتل المحترف
- زيادة العضلات في الحال:BUFFMEUP
- إخفاء سيارتك:WHEELS ONLY PLEASE
- تحسين مهارة القيادة:STICK LIKE GLUE
- قيادة السيارة بشكل مثالي:NATURAL TALENT
- زيادة مستوى الجوع:BELFAST