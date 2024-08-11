رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات
ظهرت الان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني الكرخ وديالى موقع وزارة  التربية

أصدرت وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، بحيث أصبح أمام الطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نتائجهم، وذلك لجميع من لم يُحالفهم النصيب في النجاح بالدور الأول، ليقوموا بإعادة امتحانات المواد المتضررين منها مرة أخرى، وعليه فإن وزارة التربية تقوم برفع النتائج محافظة تلو الأخرى، ليُسهل على الجميع الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

وتقوم وزارة التربية العراقية، بمراجعة دقيقة وواضحة تضمن وصول الدرجات المستحقة إلى الطلاب والطالبات لمرحلة السادس الابتدائي الدور الثاني، واعتماد جميع الكشوفات التي تضمن نتائج الطلاب، فضلاً عن أنها تعمل على رفع الكشوفات عبر موقعها الرسمي وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يسهل على الطلبة في حصولهم على النتائج، ومعرفة المجموع بعد إعادة تصحيح أوراق امتحانات المواد مرة أخرى.

رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات
رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا للأتي:-

  • تنتقل إلى موقع وزارة التربية الرسمي.
  • ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة عرض النتائج.
  • مع اختيار مرحلة السادس الابتدائي.
  • لتقوم بتحديد الدور الثاني فيما بعد.
  • القيام بتدوين بيانات الطالب.
  • النقر على أيقونة “عرض”.
  • حتى تتمكن من استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
قفزة جنونية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في محلات الصاغة بداية التعاملات الصباحية
إنضم لقناتنا على تيليجرام