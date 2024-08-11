رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات

أصدرت وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، بحيث أصبح أمام الطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نتائجهم، وذلك لجميع من لم يُحالفهم النصيب في النجاح بالدور الأول، ليقوموا بإعادة امتحانات المواد المتضررين منها مرة أخرى، وعليه فإن وزارة التربية تقوم برفع النتائج محافظة تلو الأخرى، ليُسهل على الجميع الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

وتقوم وزارة التربية العراقية، بمراجعة دقيقة وواضحة تضمن وصول الدرجات المستحقة إلى الطلاب والطالبات لمرحلة السادس الابتدائي الدور الثاني، واعتماد جميع الكشوفات التي تضمن نتائج الطلاب، فضلاً عن أنها تعمل على رفع الكشوفات عبر موقعها الرسمي وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يسهل على الطلبة في حصولهم على النتائج، ومعرفة المجموع بعد إعادة تصحيح أوراق امتحانات المواد مرة أخرى.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا للأتي:-