عمو الشرطي واوا .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد وسلي اطفالك بمحتوى تعليمي ممتع

تلقى إطلاق قناة وناسة بيبي الجديدة لعام 2024 اهتماماً كبيراً من الأسر العربية والمصرية الباحثة عن قناة تقدم محتوى ترفيهي تعليمي مدروس يعتمد على أسس تربوية سليمة، إدارة القناة لا تقبل التهاون في هذا الشأن، حيث تعتقد بأن للقناة دوراً هاماً في تنمية القيم الجيدة والسلوكيات الصحيحة للأطفال، تساهم القناة في تقويم سلوك الأطفال ومساعدة الوالدين والمدرسة في عديد المواضيع الهامة مثل شرح المعلومات وفهمها بشكل مبتكر وممتع.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

نبحث عن تردد أحد القنوات الفضائية الأكثر نجاحًا في الوطن العربي، حيث حققت شهرة كبيرة في الوقت الحالي، يمكنك الآن الحصول على أفضل جودة للبث عن طريق تنزيل التردد الجديد الذي تم تحديثه من قبل إدارة القناة، لضمان صورة واضحة وجودة بث ممتازة نظرًا لزيادة عدد المشاهدين في الوطن العربي، إليك بيانات تردد قناة وناسة على النايل سات:

تردد القناة: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد على العرب سات:

تردد القناة: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

برامج قناة وناسة

تقوم قناة وناسة بعرض التالي للأطفال:

أغنية لولو في نونو.

أغنية وينك يالولو.

أغنية لولو عايزة ماما.

أغنية لولو اتسرقت.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو لا تفتح الباب.

أغنية لولويات صغار.

أغنية لولو ضاعت.

تقدم قناة وناسة بيبي تشكيلة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال على مدار الساعة.

تلعب هذه البرامج دورًا في تعليم الأطفال بطرق ممتعة وتساهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، تابعونا لمعرفة أحدث ترددات قناة وناسة بيبي الجديدة لعام 2024 واستمتعوا بمشاهدة المحتوى الرائع الذي تقدمه القناة.