أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس، ليُسجل أعلى سعر له في معاملات البنوك عند 49.30 جنيه وفق أخر تحديث السعر الرسمي في البنك المركزي المصري، وعليه سنتعرف معًا على أخر التحديثات الخاصة بالدولار في البنوك الحكومية والخاصة، حتى يتعرف عليها الجميع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

ووفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس، فإنهاء جاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري إلى 49.21 جنيه شراء و49.34 جنيه للبيع.

إضافة إلى بلوغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

حتى أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 49.20 جنيه للبيع و49.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة نحو 49.20 جنيه للبيع و49.30 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

وعن أخر تحديثات لأسعار العملات اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس، فجاءت كالأتي:-