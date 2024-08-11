ظهرت رسمياً.. نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عموم العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

البحث الآن مرتفع جداً لأن الطلاب تهتم كثيراً بالإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 وهي فرصة الطلاب الأخيرة في العام الدراسي الجاري وتعتبر فرصة للتأهل إلى المرحلة الإعدادية، يعيش الطلاب حالة غير مستقرة لأن طوال الوقت يبحثون على المواقع والصفحات لمعرفة النتائج وكيفية استخراجها بشكل إلكتروني، خلال الساعات القليلة الماضية كشفت التعليم وبعض الأخبار الجديد عن نتائج السادس، مما أشارت بعض المصادر أن المؤشرات الأولية للتصحيح تؤكد بأن الدور الثاني يكون أعلى في نسب النجاح ويتخطى الكثير من الطلاب هذه المرحلة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 مع باقي الزملاء، تابعوا السطور التالي ونوضح لكم نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

تجدون النتائج على الموقع الإلكتروني الوزاري بعد الإعلان عنها رسمياً من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور إ[راهيم نامس الجبوري، ولذلك نوضح لكم الخطوات بمنتهى الدقة

أولاً الدخول من خلال المتصفح عبر موقع نتائجنا الوزاري. ثم اختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني. تظهر أمامك قائمة المحافظات العراقية. اختر اسم محافظتك. الضغط على تنزيل. إدخال الرقم الامتحاني. ثم الضغط على تأكيد تنزيل pdf. وسوف تظهر النتائج في الحال.

موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني باقي المحافظات

لقد تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في 18 محافظة عراقية خلال الأيام الماضية، مما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك 5 محافظات متبقية ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن نتائجها ويتم رفعها مع باقي المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل الأمر على الطلاب، والمحافظات المتبقية على مستوى العراق هي الأنبار والمثنى و دهوك ونينوى جاري الانتهاء من تصحيحها وقد مضى الكثير ولن يبقى سوى القليل وتدخل الفرحة على قلوب الطلاب.