فتح المرحلة الثانية بعد قليل .. التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 واهم الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن إطلاق استمارة التسجيل في وكالة عدل 3 لعام 2024، وأكدت في الإعلان الرسمي على الموقع الإلكتروني أنه سيتم قريبًا فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج، وستتوفر هذه الوحدات بأسعار ميسرة وخيارات دفع مرنة بعد اتباع مجموعة من الشروط والإجراءات المقررة.

رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالحاسوب

يمكنك التسجيل في برنامج سكنات عدل بسهولة شديدة، من خلال اتباع عدد من الإجراءات البسيطة الميسرة، تتمثل في بعض النقاط التالية:

أولاً يجب عليك الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكنات عدل.

تسجيل الدخول إلى حسابك وإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل اسم الولاية ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الوطني التعريفي.

عليك تقديم جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من إثبات الدخل وأية وثائق أخرى مطلوبة.

بعد إكمال جميع الإجراءات، ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني تحتوي على رقم التسجيل.

وكالة عدل 3 الجزائر 2024

أظهرت وزارة الإسكان والعمران الجزائرية التزامها بتحسين الخدمات السكنية من خلال الكشف عن تفاصيل الإجراءات المطلوبة للتسجيل في مشروع عدل 3 لعام 2024: