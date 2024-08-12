هل يوجد زيادة؟ .. موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق بالشروط الآتية

أعلنت وزارة المالية عن زيادة في الرواتب تصل إلى مائة ألف دينار عراقي، بهدف مساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية، ويُعتبر راتب التقاعد محور اهتمام للعديد من المواطنين العراقيين، حيث ارتفعت معدلات البحث حول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة في صرف الرواتب للمتقاعدين في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق

حددت وزارة المالية في العراق موعداً ثابتاً لصرف رواتب التقاعد الشهرية، حيث سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستحقين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يكن ذلك يوم عطلة أو إجازة رسمية في العراق، وبناءً على ذلك، فإن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر سيكون يوم الخميس الموافق للأول من شهر أغسطس 2024، وبإمكان المستحقين سحب الرواتب فور إيداعها في الصرافات الآلية أو من الجهة ذات الصلة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

فتحت وزارة المالية رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن راتب التقاعد، وهذا لتسهيل الوصول علي المواطنين المستفيدين من راتب التقاعد، حيث يستطيعون الاطلاع عليه من خلال الخطوات الموضحة:

أولاً، يجب الانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية.

يجب تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتعين تحديد اختيار الاستعلام عن رواتب التقاعد.

ثم يتعين تحديد جميع البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.

في النهاية، ينبغي النقر على الاستعلام، وستظهر جميع المعلومات الضرورية للمتقاعدين.

شروط الحصول علي رواتب التقاعد في العراق