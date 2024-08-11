مفاجأة للعاملين.. متى يكون موعد صرف رواتب شهر أغسطس في مصر وحقيقة وجود زيادة على الرواتب للعاملين

يترقب الموظفون في كافة القطاعات الحكومية بترقب شديد موعد صرف رواتب أغسطس وذلك حسب ما أعلنته وزارة المالية، سيتم صرف الرواتب هذا الشهر في وقت مبكر على مدار خمسة أيام، كجزء من مبادرات الوزارة لتسهيل الأمور المالية للعاملين وضمان استقرارهم المالي في بداية الشهر.

القرار الوزاري حول صرف رواتب شهر أغسطس في مصر

ينتظر العديد من موظفي الدولة بفارغ الصبر موعد صرف رواتب أغسطس 2024 كما قررت وزارة المالية تقديم موعد الصرف تبعا للقرار الرسمي، ستبدأ عملية صرف الرواتب يوم الخميس 22 أغسطس 2024 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وستستمر لمدة خمسة أيام، كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن صرف رواتب سبتمبر سيبدأ أيضا في 22 سبتمبر ويستمر لخمس أيام بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من سبتمبر.

زيادة الرواتب في شهر أغسطس للعاملين

في فبراير الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيه لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والذي أدى إلى زيادة قدرها 2,000 جنيه ليصبح 6,000 جنيه شهريا، كما شمل التوجيه رفع رواتب العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بمقدار يتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه تبعا للدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيه.