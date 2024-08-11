رقم حساب المواطن الجديد للتواصل ب 4 طرق مجانية في ثواني معدودة

رقم حساب المواطن الجديد للتواصل مع المستفيدين من برنامج الدعم الأول في المملكة العربية السعودية، الذي يعمل على مساعدة المواطنين السعوديين في الاستفادة من المبالغ المالية التي يتم ضخها في حسابات المستفيدين شهرياً، ونجد عادة تأخير في مواعيد الصرف أو نقص في مقدار الدعم الشهري لبرنامج حساب المواطن والكثير من المشكلات التي تواجه المواطنين السعوديين مستحقي دعم حساب المواطن، لهذا كشفت وزارة المواد البشرية رقم مخصص للدعم، يمكنكم من خلاله حل الكثير من المشكلات.

رقم حساب المواطن الجديد للتواصل

أوضح برنامج حساب المواطن طرق التواصل مع المستفيدين للدعم، والتي تعد أبرزهم رقم الهاتف، الذي من خلاله يمكنك تقديم شكوي او الرد على استفسارات أحد المواطنين أو أي أمر يتعلق بنزول الدفعة الجديدة أو خصم جزء منها أو منعها بشكل مطلق، حيث يوضح البرامج (أهلية حساب المواطن) وفقا للعديد من المعايير والضوابط التي تعد أهمها أن يكون المستحق يحمل جنسية سعودية، ويزيد عمره عن ١٨ عام، فضلاً عن دخله الشهري الذي يجب أن يكون أقل من الحد الأدنى المطلوب، لذا يمكنكم التواصل مع فريق دعم حساب المواطن عن طريق الرقم المخصص 19912 بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة 10 مساءاً.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الأخيرة

بخطوات بسيطة يمكنكم الاستعلام عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن المقرر نزولها خلال ساعات، وذلك وفقاً إلى عدة نقاط بسيطة للغاية جاءت كالتالي: