إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة بعد حادث تصادم مأساوي ودهس شخص بالساحل

صدر صباح اليوم قرار بإحالة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المصري إلى النيابة العامة، إثر حادث مروري وقع على طريق الساحلي الدولي الصحراوي، الحادث أسفر عن وفاة أمين شرطة كان متواجد في موقع التصادم.

تفاصيل حادث أحمد فتوح

وكان فتوح في طريقه عائدًا إلى القاهرة برفقة زميله محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك المصري حين وقع الحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ولأن السيارة التي تسببت في الحادث كانت مملوكة للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، فإن فتوح هو من تمت إحالته إلى النيابة العامة، بينما تم السماح للاعب نادي الزمالك محمد صبحي بمغادرة الموقع، كونه لم يكن يقود السيارة وقت وقوع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

التحفظ على أحمد فتوح

تم التحفظ على أحمد فتوح في قسم شرطة العلمين، حيث سيبقى رهن التحقيق حتى عرضه على النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.