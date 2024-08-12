سجل الآن واحصل على سلفة العمرة في العراق من مصرف الرافدين بهذه الشروط 👇

سلفة العمرة في العراق، يعد مصرف الرافدين من أبرز المصارف العراقية التي تعمل في السوق المالي العراقي ويعتبر من أقدم المصارف حيث تم تأسيسه عام 1941 واستمر في عملية التطوير حتى أصبح لديه أكثر من 146 فرعًا في مختلف مناطق العراق ويعتبر من أضخم المصارف العراقية، ولذلك يقدم الكثير من الخدمات في العراق بما في ذلك السلف والقروض.

سلفة العمرة في العراق

أعلن مصرف الرافدين مؤخرًا عن تقديم خدماته للراغبين في أداء العمرة حيث يتيح المصرف للمعتمرين الحصول على مبلغ قدره 2 مليون دينار عراقي على أن يتم سداد هذا المبلغ على مدى 20 شهرًا كما تتوفر هذه السلفة لجميع الأشخاص سواء كانوا محولين رواتبهم إلى المصرف أو غير محولين، وذلك وفقًا للشروط التي أوضحها المكتب الإعلامي للمصرف والتي سنقوم بشرحها في الفقرات التالية.

شروط سلفة أداء العمرة من الرافدين 2024

وفي سياق متصل أشار البنك إلى أنه توجد مجموعة من الشروط التي يجب على كل من يرغب في الحصول على سلفة العمرة الالتزام بها وهي كما وردت في موقع البنك وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص الذي يحصل على السلفة عامل مستمر في البنك.

أن لا يتجاوز مبلغ القرض 2 مليون دينار عراقي.

الالتزام بسداد الأقساط بشكل متوازن على مدى 20 شهرًا.

الموافقة على أن السلفة ستكون بضمان بطاقة الماستر كارد للعاملين الذين تحول مرتباتهم إلى البنك.

يجب أن يكون هناك كفيل براتب موجود في البنك إذا لم يكن راتبك موطنًا في البنك.

تعطى السلفة بلا أي فوائد وترد كما هي.

المستندات اللازمة للتقديم على قرض العمرة من مصرف الرافدين

يتعين على كل شخص يود التقدم لطلب سلفة العمرة من البنك تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة التي يحددها البنك، وسوف نقوم بتوضيحها بالترتيب لتسهيل تجهيزها وهي كالتالي: